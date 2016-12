Allegri, ultimatum della Roma: Milan più lontano

foto SportMediaset Correlati INTER, MAZZARRI VUOLE ISLA E BASTA

Tre nomi per sostituire Allegri 11:33 - Ore cruciali per il futuro di Massimiliano Allegri. Giovedì il tecnico è atteso ad Arcore per l'incontro con il patron del Milan Silvio Berlusconi ma la Roma non può più aspettare e gli ha lanciato un ultimatum: entro mercoledì deve decidere se accettare un contratto biennale a 3,5 milioni di euro più premi. E, d'altra parte, l'incontro con Adriano Galliani nella sede di via Turati non è servito a dargli garanzie: il giallorosso si avvicina. - Ore cruciali per il futuro diGiovedì il tecnico è atteso ad Arcore per l'incontro con il patron del Milanma la Roma non può più aspettare e gli ha lanciato un ultimatum: entro mercoledì deve decidere se accettare un contratto biennale a 3,5 milioni di euro più premi. E, d'altra parte, l'incontro connella sede di via Turati non è servito a dargli garanzie: il giallorosso si avvicina.

Giornata di decisioni per Allegri: la Roma ha fretta di ricostruire dopo la stagione disastrosa, che si è conclusa con la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, e ha messo 'all'angolo' l'attuale tecnico del Milan. Entro mercoledì deve sottoscrivere il contratto con il club giallorosso, che esiste già, come rivelato dal Corriere, in uno studio legale della capitale: accordo di due anni a 3,5 milioni di euro (più premi).



Allegri è di fronte dunque a un bivio: dire sì alla Roma subito senza aspettare il faccia a faccia con Berlusconi, previsto per giovedì. Un incontro che potrebbe non portare a nulla perché le parti continuano a restare sulle rispettive posizioni: un anno di contratto in più al tecnico (l'attuale scade il 30 giugno 2014) se a fine agosto passerà il preliminare di Champions. Una linea non gradita dal diretto interessato, che vuole subito fiducia incondizionata. Allegri ha informato subito Galliani del pressing della Roma e l'ad, che ha fatto lavoro di mediazione in questi giorni e che aveva riavvicinato l'allenatore livornese al Milan, non ha potuto dargli risposte certe. Ecco allora che le prossime ore saranno cruciali: sta di fatto che per Allegri il rossonero è sempre più lontano e il giallorosso è dietro l'angolo.



La Roma, nel caso Allegri dicesse 'no', punterebbe dritto su Laurent Blanc. Lo ha detto la radio francese France Info: "Massimiliano Allegri resta la priorità ma nel caso fallissero le trattative con lui, la Roma tiene viva l'attenzione sull'ex ct della nazionale francese". Piace anche Marcelo Bielsa.