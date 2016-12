Milan, incontro tra Allegri e Galliani

foto SportMediaset Correlati Mazzarri: "A Napoli anni bellissimi" 22:18 - Un ''normale incontro'' quello avvenuto nella sede del Milan fra l'ad rossonero Adriano Galliani e Massimiliano Allegri. In attesa del vertice di giovedì con la presenza di Silvio Berlusconi, l'impressione, però, è che aumenti l'incertezza sul fronte milanista per il futuro del tecnico toscano. Non è esclusa una svolta già nella giornata di martedì favorevole a un avvicinamento tra Allegri e la Roma. Il club giallorosso attende con impazienza. - Un ''normale incontro'' quello avvenuto nella sede del Milan fra l'ad rossonero. In attesa del vertice di giovedì con la presenza di, l'impressione, però, è che aumenti l'incertezza sul fronte milanista per il futuro del tecnico toscano. Non è esclusa una svolta già nella giornata di martedì favorevole a un avvicinamento trae la. Il club giallorosso attende con impazienza.

In giornata c'è stata una forte pressione del club capitolino su Allegri che a questo punto non è molto più convinto di voler rimanere al Milan. Il tecnico è perplesso soprattutto per il no al prolungamento del contratto senza il quale la sua idea di calcio potrebbe ben presto naufragare. I giallorossi avrebbero offerto all'allenatore toscano 3 milioni di euro più eventuali bonus. Il Milan, invece, risparmierebbe su un ingaggio considerato comunque alto.

A questo punto anche il vertice in programma con il patron Berlusconi di giovedì è a forte rischio.

Nei prossimi due giorni (che saranno infuocati) Allegri deciderà il da farsi e, pare quasi, certo potrebbe dire addio alla panchina rossonera con un anno d'anticipo.

Per la successione i nomi che si fanno sono sempre e comunque gli stessi: in cima alla lista c'è Clarence Seedorf, seguito da un altro olandese, l'indimenticato Marco Van Basten. Ma in corsa c'è anche Roberto Donadoni, ora al Parma. Tutti e tre, comunque, con Dna Milan, la caratteristica principale richiesta da Berlusconi.