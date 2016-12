Real Madrid: pronto il colpo Bale, attenzione a Ibrahimovic

L'elezioni del nuovo presidente, che poi sarà il vecchio visto che Perez è l'unico candidato, stanno bloccando i piani di mercato del Real Madrid, dall'allenatore ai colpi in mezzo al campo.è finito ae la volontà della squadra capitolina è quella di rispondere con acquisti di pari livello sia tecnico che mediatico. Ecco perché sarà affondato il colpo per portare in Spagna il gallese del Tottenham, Gareth Bale, ma non solo. Per il centrocampo e per l'attacco altri due nomi, oltre a quello di Cavani che resta sempre d'attualità, sono entrati nell'orbita del Real Madrid: il talento del Malaga, Isco (vicino al City) e

Se lo spagnolo ha dichiarato ad As di essere "onorato per l'interesse del Real", sull'attaccante svedese pesano come macigni le ultime dichiarazioni d'amore per Carletto Ancelotti. Proprio il tecnico di Reggiolo è il candidato numero uno alla sostituzione di Mourinho, lo ha fatto sapere a tutti anche in pubblico e in settimana incontrerà la dirigenza del Psg per rinnovare la volontà di lasciare Parigi, magari con Hernan Crespo nello staff tecnico. A quel punto però, attenzione a Zlatan Ibrahimovic. La sua volontà di seguire Ancelotti a Madrid è già stata espressa e lo svedese non parla mai per caso.