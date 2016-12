Calciomercato Napoli: Benitez sogna Luis Suarez e Javier Mascherano

- In attesa della firma sul contratto, ma ilstanno già pianificando la sessione estiva di calciomercato. Al ritorno dello spagnolo dalla tournée americana, ci sarà un colloquio londinese con De Laurentiis e Bigon. Il budget a disposizione è di circa 60 milioni di euro, se Cavani dovesse partire, e Benitez ha già indicato la via per il salto di qualità:del Liverpool,del Chelsea edel Barça.

I nomi sono di primissimo piano, ma l'idea di Rafa Benitez, dopo la firma del contratto biennale, è di puntellare con un uomo di qualità ed esperienza tutti i reparti del campo. L'idea di perderenon lo spaventa più di tanto e con i 63 milioni incassati dall'eventuale clausola, il manager spagnolo è pronto a costruire una rosa di qualità e quantità. Le trattative sono difficili ma la via è indicata, per ogni obiettivo è pronto anche il piano B.

Lo schema tanto caro a Benitez, il 4-2-3-1 con cui ha vinto tutto in carriera, costringe la società a degli interventi mirati a partire dalla difesa. Lo spagnolo ha sempre giocato con la difesa a 4, con due terzini, uno bloccato e l'altro di spinta. Per quanto riguarda i terzini di spinta non c'è problema, Armero, Maggio e Mesto sono abbastanza. Servirà un difensore in grado di giocare esterno, alla Ivanovic nel Chelsea. Benitez ha indicato il danese Daniel Agger, già con lui a Liverpool. Un'operazione problematica, ma sempre a Liverpool è pronta anche l'alternativa più semplice: Martin Skrtel.

A centrocampo lo spagnolo vorrebbe un giocatore più bloccato davanti alla difesa ma anche in grado di dettare i tempi di gioco. Il sogno è Mascherano del Barcellona, per il quale i catalani potrebbero anche chiedere un prezzo non eccessivo. Il pupillo di Rafa è Ramires che però difficilmente lascerà il Chelsea per trasferirsi nel campionato italiano. Da valutare la situazione di Inler, Dzemaili e Behrami: uno dei tre potrebbe essere ceduto e le pretendenti non mancano, Inter e Milan su tutte.

Infine c'è l'attacco, appeso alla telenovela Cavani. Dando per scontata la partenza del Matador (ma non lo è), per la sua sostituzione c'è l'imbarazzo della scelta. Benitez a De Laurentiis ah indicato il nome di Luis Suarez del Liverpool, ma per l'uruguayano c'è tantissima concorrenza e il prezzo del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro senza considerare la richiesta d'ingaggio del giocatore. Più abbordabili i costi per Edin Dzeko magari da inserire come contropartita per Cavani, ma il sogno di Benitez si chiama Fernando Torres. Una pazzia da fantamercato per l'ingaggio dello spagnolo, ma potrebbe essere il regalo di compleanno tanto sventolato da De Laurentiis. Guardando nel nostro campionato, il favorito è Osvaldo con Cerci per l'esterno. Dai prestiti rientreranno Vargas e Fernandez.