Inter, Mazzarri già al lavoro: vertice di mercato con Branca

Il mercato live 15:48 - All'Inter l'era Mazzarri è già iniziata. Venerdì l'annuncio ufficiale, domenica il primo vertice a San Vincenzo tra il nuovo allenatore nerazzurro, accompagnato dal vice Frustalupi, e il direttore dell'area tecnica Marco Branca. L'incontro è servito per mettere le basi per il mercato: la priorità sono le fasce laterali ed ecco che si sono fatti i nomi di Isla, Zuniga e Basta. Non solo: perché il tecnico toscano ha chiesto anche Behrami.

Mazzarri non perde tempo: tre giorni fa gli hanno consegnato ufficialmente la panchina nerazzurra e il tecnico toscano sta già pensando alla 'sua' Inter: ha fretta di costruirla come vuole lui. A breve andrà a Milano in sede per incontrare il presidente Moratti e ad Appiano Gentile per conoscere le strutture di quello che sarà il suo 'laboratorio', poi nel fine settimana è prevista la presentazione alla stampa. Intanto però l'ex allenatore del Napoli studia l'Inter, i giocatori che devono assolutamente restare e quelli che possono partire: in fondo senza Europa la rosa deve essere per forza sfoltita. E quelli che devono arrivare. Per il suo gioco Mazzarri ha bisogno di forze per le corsie laterali: i nomi che piacciono al tecnico sono quelli del cileno Isla, della sua vecchia conoscenza Zuniga (che piace moltissimo anche alla Juve) e Basta dell'Udinese (nel mirino anche di De Laurentiis). Ma a Branca, Walter ha fatto anche un altro nome della sua ex squadra, quello di Behrami: un giocatore, cioè, capace di fornire maggior grinta al centrocampo. Per la mediana si è parlato pure di Nainggolan, ma nella lista c'è anche il laziale Hernanes.



BRANCA: "L'OBIETTIVO E' TORNARE COMPETITIVI"

"E' troppo presto per parlare di strategie e fare nomi, il nostro obiettivo adesso è tornare competitivi. Se abbiamo fatto il punto? Il punto lo saprete tra un po', non l'abbiamo fatto, siamo ai preliminari ". Lo ha detto il direttore tecnico dell'Inter Marco Branca all'uscita dalla Saras dopo un incontro con il presidente Massimo Moratti. "Se mi hanno dato fastidio le critiche da parte di alcuni organi di stampa? No, accettiamo sempre le critiche", ha aggiunto.