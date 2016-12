Genoa, Preziosi pensa a Stramaccioni per la panchina

foto SportMediaset 15:25 - L'amaro esonero dall'Inter è cosa freschissima ma Andrea Stramaccioni ha già delle pretendenti. Sulle tracce del tecnico romano ci sarebbe infatti il Genoa: il presidente Preziosi starebbe pensando a lui per la panchina rossoblù nella prossima stagione al posto di Ballardini, destinato a lasciare Genova, con cui i rapporti sono ormai freddissimi. Strama sarebbe balzato in pole viste anche le difficoltà ad arrivare a Sannino del Palermo. - L'amaro esonero dall'è cosa freschissima maha già delle pretendenti. Sulle tracce del tecnico romano ci sarebbe infatti il: il presidente Preziosi starebbe pensando a lui per la panchina rossoblù nella prossima stagione al posto didestinato a lasciare Genova, con cui i rapporti sono ormai freddissimi. Strama sarebbe balzato in pole viste anche le difficoltà ad arrivare adel Palermo.

La ferita è ancora aperta ma per Stramaccioni si profila la possibilità di dimenticare subito la disastrosa stagione con l'Inter, culminata con un esonero per lui inatteso dopo le tante rassicurazioni ricevute dal presidente Moratti. Il numero uno del Genoa Preziosi avrebbe infatti l'intenzione di affidare la squadra all'ex tecnico dei nerazzurri: Ballardini è in partenza, nonostante la salvezza conquistata quando sembrava ormai impossibile e la vicinanza dei tifosi, e il presidente del Palermo Zamparini non vuole liberare Sannino, che ha ancora un anno di contratto con il club rosanero e piace anche al Verona. Stramaccioni potrebbe però decidere di stare fermo per un po': in fondo, la botta è stata forte. Senza dimenticare un particolare: deve risolvere la questione contrattuale con l'Inter, con cui è legato fino al 2015.