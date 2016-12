La Juve accelera per avere Jovetic

foto SportMediaset 22:59 - Ad assistere alla finale di Champions c'era anche Fali Ramadani, agente serbo di Stevan Jovetic. La Juventus, con Agnelli, Conte e Paratici, si sono recati a Londra per incontrare il manager del giocatore viola per accelerare la trattativa. Con i Della Valle c'è un'intesa di massima. Il problema restano i 30 milioni che la Fiorentina vuole cash. La Juve, invece, inserirebbe nell'affare delle contropartite tecniche: Isla, Marrone e Gabbiadini. - Ad assistere allac'era anche, agente serbo di. Lasi sono recati a Londra per incontrare il manager del giocatore viola per accelerare la trattativa. Conc'è un'intesa di massima. Il problema restano iche la Fiorentina vuole cash. La Juve, invece, inserirebbe nell'affare delle

La Juventus potrebbe affidare a Jovetic la maglia numero 10, quella di Del Piero, che quest'anno non è stata indossata da nessuno. Per arrivare al montenegrino Marotta potrebbe fare cassa con le cessioni di De Ceglie e Quagliarella. Il dirigente bianconero punta molto anche sulla stima che Vincenzo Montella ha per Gabbiadini, da inserire nella trattativa per arrivare a Jo-Jo. Non c'è solo la Juve, però, a trattare Jovetic. Molti club inglesi sono interessati al giocatore: City, Arsenal e Chelsea. Jovetic preferirebbe rimanere in Italia ma le disponibilità economiche dei club inglesi potrebbero rappresentare un ostacolo al buon esito della trattativa.