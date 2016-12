Cavani, il padre lo spinge al Real Madrid

foto SportMediaset 19:43 - Il futuro di Cavani parla spagnolo. Lo ha ribadito il padre del Matador. "Edinson sta molto bene a Napoli e non lo dice per fare contenti i tifosi o i dirigenti, è la verità - ha spiegato Luis a 'Ovaciondigital' -. Ma lo sport è anche business e se non resterà in Italia, credo che il suo futuro sarà in Spagna". Una dichiarazione forte, che conferma l'interesse del bomber uruguaiano per il Real Madrid. - Il futuro diparla spagnolo. Lo ha ribadito il padre del. "Edinson sta molto bene a Napoli e non lo dice per fare contenti i tifosi o i dirigenti, è la verità - ha spiegato Luis a 'Ovaciondigital' -. Ma lo sport è anche business e se non resterà in Italia,". Una dichiarazione forte, che conferma l'interesse del bomber uruguaiano per il

Certezze, al momento, sul futuro dell'uruguaiano non ce ne sono, ma le parole del suo entourage sembrano indicare chiaramente una via precisa. L'obiettivo del Matador è il Real. Di recente anche il fratello del bomber, Walter Guglielmone, aveva infatti spinto Edinson verso i Blancos, lasciando intendere che l'avventura spagnola era in cima alla lista dei desideri del giocatore. Un dato di fatto, ormai. Tanto che nei giorni scorsi il quotidiano catalano "Sport" aveva parlato anche di un'offerta del Real di 45 milioni di euro più una contropartita tecnica. Prima, ad ogni modo, però a Madrid occorrerà attendere l'annuncio del nuovo tecnico.



"Prima ancora di essere un ottimo giocatore, è una grande persona e continuerà ad esserlo in qualsiasi squadra - ha spiegato il padre del Matador -. Edi sta vivendo un momento difficile per la separazione dalla moglie, gli ho suggerito di pensare al bene dei figli". Chissà che in Spagna il Matador non ritrovi la serenità giusta...