Neymar-Barcellona: accordo raggiunto

foto SportMediaset 18:47 - Siamo ai dettagli, dopodiché Neymar sarà ufficialmente un giocatore del Barcellona. Il via libera del Santos ha dato la svolta a un affare a cui il club catalano lavora da almeno due anni. L'attaccante brasiliano, secondo quanto riportato da 'Marca', firmerà un contratto di cinque anni da 7 milioni netti a stagione. Ai brasiliani, invece, andranno circa 50 milioni di euro. Bruciata la concorrenza del Real Madrid. - Siamo ai dettagli, dopodichésarà ufficialmente un giocatore del. Il via libera delha dato la svolta a un affare a cui il club catalano lavora da almeno due anni. L'attaccante brasiliano, secondo quanto riportato da 'Marca', firmerà un contratto didanetti a stagione. Ai brasiliani, invece, andranno circa. Bruciata la concorrenza del

Il vicepresidente del Santos, Odilio Rodrigues, aveva parlato di "due offerte buone", precisando che sarebbe stato "il giocatore a decidere". Le offerte si chiamano Barcellona e Real Madrid ma, nonostante il temporeggiamento di Neymar ("Valuterò attentamente le due proposte e deciderò poi con la mia famiglia, non ho fretta"), il giocatore pare abbia già deciso.



Secondo il 'Mundo Deportivo' e 'Sport', due quotidiani catalani, Neymar avrebbe già raggiunto l'accordo con il Barcellona. Anche 'Marca' rilancia la notizia, parlando di "accordo totale". All'attaccante andrebbero 7 milioni di euro a stagione per cinque anni, mentre al Santos verrebbero versati 50 milioni. Addirittura, l'ufficialità potrebbe arrivare già domenica dopo la partita con l'Espanyol o, eventualmente, lunedì. Il Real Madrid, dunque, sarebbe già stato tagliato fuori dalla corsa. Anche se, come riportato da 'As', i Merengues sarebbero pronti a offrire a giovane talento 11 milioni di euro a stagione. Neymar, però, ha già scelto Barcellona.