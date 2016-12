Napoli, Cavani: il Chelsea si tira fuori dall'asta

- Ilsi tira fuori: suadesso ci sono soltanto. I Blues, stando al racconto del 'Sun', avrebbero riconsiderato l'ipotesi di puntare sull'attaccante uruguaiano. Non convince il costo abnorme dell'operazione, circa 100 milioni di sterline fra somma da destinare al Napoli e ingaggio del calciatore per cinque anni. Sullo sfondo resta pure ilche però non è la prima scelta di Edi.

Il campo si restringe. Abramovich infatti non è pieno di grana come i colleghi sceicchi del City, che con un'offerta di 50 milioni hanno già messo in imbarazzo la concorrenza. Così il patron dei Blues ha fatto un passo indietro: la cifra da sborsare per l'acquisto del Matador è ritenuta eccessiva, così come quella da destinare al calciatore (calcolata in 8 milioni di sterline su base annua). Il vero obiettivo della squadra londinese resta Wayne Rooney.

In corsa ci sono ancora City e Real. Con armi diverse: il club di Manchester può offrire (al Napoli) tanti soldoni e una buona contropartita tecnica come Dzeko, il Real (al giocatore) sicuramente più prestigio. E Ancelotti, che sarà ufficializzato dopo la conclusione della Liga, ha già speso una buona parola sul conto di Cavani. Ultima opzione - dopo quella del Psg che pare già molto complicata - è l'improbabile permanenza a Napoli. Una soluzione a cui nemmeno De Laurentiis, nonostante le dichiarazioni di facciata, sembra più credere.