John Elkann vuole Jovetic: "E' forte e bisogna prenderlo"

foto SportMediaset Correlati Anche Tevez tra gli obiettivi

C'è l'accordo con Higuain, il Real vuole Vidal 11:59 - Jovetic-Juventus, si fa. A togliere ogni dubbio arrivano le ultime dichiarazioni di John Elkann. Il presidente di Fiat ed Exor (cassaforte della famiglia Agnelli) non ha dubbi sulle qualità del giocatore montenegrino: "E' forte e bisogna prenderlo. Basta parlarne", ha detto all'appuntamento "Crescere tra le righe" di Borgo la Bagnaia. Un input preciso alla squadra mercato bianconera: il fiorentino dovrà lasciare il viola per il bianconero. A togliere ogni dubbio arrivano le ultime dichiarazioni di John Elkann. Il presidente di Fiat ed Exor (cassaforte della famiglia Agnelli) non ha dubbi sulle qualità del giocatore montenegrino:, ha detto all'appuntamento "Crescere tra le righe" di Borgo la Bagnaia. Un input preciso alla squadra mercato bianconera: il fiorentino dovrà lasciare il viola per il bianconero.

Jovetic sì, quindi. Nebbia sul resto: "Higuain con Jovetic? Perché non Messi o Ronaldo?", la risposta ironica del presidente del Lingotto che usa la stessa arma per commentare il giro di panchine che coinvolge molte squadre concorrenti dei bianconeri: "E' normale, loro non hanno vinto lo scudetto". Per quanto riguarda Conte, infiene, l'allenatore è "determinato ad andare avanti" con la Juventus. Pochi minuti prima, concludendo l'intervento al convegno sull'editoria, il presidente aveva lanciato un post su Twitter firmandolo "Forza Juve".