Calciomercato, Ancelotti vuole Edinson Cavani al Real Madrid

foto SportMediaset Correlati Panchina Psg, sorpresa Leonardo 11:08 - Carlo Ancelotti ha scelto il suo bomber al Real Madrid: Edinson Cavani. Secondo quanto riporta "As", il tecnico italiano avrebbe infatti chiesto ai dirigenti del club spagnolo di acquistare l'uruguaiano per la prossima stagione. Sul Matador però, come ha ammesso nei giorni scorsi anche il presidente del Napoli De Laurentiis, c'è anche il Manchester City, che ha già offerto 50 milioni. Asta aperta per Cavani, dunque. ha scelto il suo bomber al. Secondo quanto riporta "As", il tecnico italiano avrebbe infatti chiesto ai dirigenti del club spagnolo di acquistare l'uruguaiano per la prossima stagione. Sulperò, come ha ammesso nei giorni scorsi anche il presidente del Napoli, c'è anche il, che ha già offerto 50 milioni. Asta aperta per, dunque.

Dichiarazioni ufficiali, per ora, non ce ne sono. Ma gli emissari del Real avrebbero già iniziato a sondare il terreno con i dirigenti partenopei, per capire il margine di trattativa. L'offerta avanzata dal City, del resto, è già piuttosto elevata e per superarla forse occorrerà far leva sulla volontà del giocatore di indossare la maglia dei Blancos. Per chiarire il futuro di Cavani, Bigon è già andato a Manchester e ora probabilmente dovrà fare un salto anche a Madrid. Quasi certamente si innescherà una corsa al rialzo sull'asse Spagna-Inghilterra, per la felicità di De Laurentiis e la gioia delle casse del Napoli.



Insieme a Falcao e Rooney, del resto, Cavani è il pezzo pregiato del mercato estivo e la sua cessione potrebbe cambiare gli equilibri della Champions League della prossima stagione. La base d'asta per il Matador l'ha fissata il City: si parte da 50 milioni di euro.