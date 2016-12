Napoli, incontro a Roma con l'agente di Benitez

foto SportMediaset Correlati Ancelotti vuole Cavani al Real 17:41 - Ore decisive per l'arrivo di Benitez sulla panchina del Napoli. Si è svolto a Roma l'incontro tra il ds Bigon e Chivelli, ad di Filmauro e braccio destro del presidente partenopeo, e l'agente di Benitez Manuel Garcia Quillon. Si è parlato di aspetti economici e le prime indiscrezioni sono positive: l'accordo, infatti, sembra ormai essere vicino e l'annuncio del nuovo tecnico azzurro potrebbe essere dato nei prossimi giorni.

Il primo contatto c'è già stato a Londra, nonostante i 'depistaggi' di De Laurentiis. Ma nell'occasione non si è parlato di soldi. La missione del Napoli in Inghilterra è servita per illustrare al tecnico spagnolo, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, il progetto del club azzurro e convincerlo a tornare nel campionato italiano dopo l'esperienza, finita male, all'Inter. Nel vertice di Roma con il suo agente, invece, si è parlato di accordi economici: per Benitez, che chiede quattro-cinque collaboratori, è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo. De Laurentiis dovrebbe ritrovarsi con l'allenatore spagnolo, che ha portato i Blues in Champions, sabato a Londra in occasione della finale di Wembley tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.