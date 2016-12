Juve: arriva l'ok di Higuain, ora la partita con il Real

foto SportMediaset Correlati Juve scatenata, pronta l'offerta per Jovetic

17:48 - Si è chiusa positivamente la missione della Juve a Madrid per Higuain, con il dg Marotta e il ds Paratici che hanno strappato il primo sì al padre e al fratello dell'attaccante argentino davanti all'offerta di un quinquennale a 4,5 milioni netti più bonus (al Real prende 3,8 milioni). Ora il club bianconero deve trattare con i merengues, che chiedono 30 milioni e che vorrebbero inserire Vidal nell'operazione. Ma sul cileno è chiusura totale.

Non si può certo dire che è fatta ma dalla trasferta spagnola i dirigenti della Juve tornano con un mattone importante: c'è l'ok di Higuain, entusiasta all'idea di trasferirsi in bianconero. E il giorno dopo il vertice spagnolo, il fratello dell'argentino è stato avvistato a Torino. Ora , in ogni caso, viene il bello perché c'è da fare i conti con l'ostacolo Real, che non si muove dalla richiesta di 30 milioni di euro, a fronte dell'offerta di non oltre 22. In ogni caso il passo decisivo con il club Blanco per il giocatore non potrà essere fatto prima delle elezioni presidenziali, in programma il 16 giugno.



C'è da dire comunque che ad accogliere Marotta a Paratici a Madrid c'era Ernesto Bronzetti, mediatore e consulente di fiducia di Florentino Perez, con cui nelle ultime settimane ci sono stati fitti contatti telefonici. Di sicuro, comunque, c'è che Vidal non verrà inserito nell'operazione. Il cileno piace molto al Real e già Mourinho lo aveva chiesto a Perez ma su questo fronte la Juve non ci sente: per Conte Vidal è assolutamente incedibile.