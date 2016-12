Juve, pronta l'offerta per Jovetic

scatenata sul mercato. Dopo aver messo basi importantissime nell'assalto a Gonzalo Higuain , i bianconeri stanno preparando il blitz decisivo anche per. Messo ufficialmente sul mercato da Andrea Della Valle , il montenegrino è corteggiato dalla Juve che sarebbe pronta a mettere sul piatto della trattativa Quagliarella, Marrone e 7/8 milioni. Un'offerta che dovrebbe avvicinare i 25 milioni chiesti dalla Fiorentina.

Il tutto per rispondere ai 29 milioni offerti dall'Arsenal e per cercare di tentare la Fiorentina. Soldi a parte, 7/8 milioni circa, a convincere i viola potrebbero infatti essere le contropartite. Quagliarella, ad esempio, è un attaccante gradito a Montella che lo preferisce a Matri e Marrone è un giovane che ha fatto una buona esperienza in questa stagione e ha dimostrato la propria duttilità giocando sia da centrocampista che da centrale di difesa.

Raggiunto un accordo con i Della Valle - ben intenso, non sarà facile - toccherà poi mettersi attorno a un tavolo con Jovetic che, però, è da tempo attratto dalla possibilità di trasferirsi a Torino dove, tra l'altro, Antonio Conte, che stravede per lui, lo accoglierebbe a braccia aperte. Nel giro di una settimana, insomma, la Juve potrebbe piazzare due colpi da novanta in attacco e cominciare a preparare l'assalto alla prossima Champions.