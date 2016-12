Mercato, la Juventus è a Madrid per trattare Higuain

E' terminato l'incontro con il padre del giocatore ed emerge un certo ottimismo in vista della conclusione dell'affare. Si sarebbe infatti trovato un accordo di massima per l'ingaggio. Ora la Juve aspetterà di incontare il Real per trattare il prezzo del cartellino. Ma nel frattempo emerge un particolare importante: sembra che le merengues non si limiteranno ad ascoltare le proposte bianconere per "El Pipita", ma chiederanno anche informazioni per Arturo Vidal, dichiarato a più riprese incebibile anche da Conte. La comitiva bianconera è rimasta molto soddisfatta dell'esito positivo di questo primo incontro tanto da anticipare il rientro a Torino, inizialmente previsto per le 23, alle 19.

Ma il mercato della Juventus non si muove in un'unica direzione. I bianconeri, infatti, stanno tenendo sotto controllo anche le situazioni riguardanti Carlos Tevez e Stevan Jovetic. Per quest'ultimo, dato in partenza da Firenze anche dal presidente viola Della Valle, si può contare sul gradimento del giocatore che preferirebbe i campioni d'Italia all'Arsenal (l'altra squadra sulle tracce del montenegrino). Discorso diverso invece per Tevez: i contatti con l'entourage del giocatore sono già stati avviati ma si è ancora lontani dal definire la trattativa in fase avanzata, soprattutto per l'ingaggio dell'argentino, da 10 milioni di euro a stagione, e per la forte concorrenza del Monaco che sarebbe pronto ad accontentare le richieste dell'Apache.