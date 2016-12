Calcio, Leonardo potrebbe allenare il Psg

foto SportMediaset 13:21 - Con Carlo Ancelotti diretto verso Madrid, si sta facendo strada una clamorosa ipotesi per la panchina del Paris Saint-Germain: Nasser al-Khelaïfi, infatti, starebbe pensando di affidare la guida tecnica a Leonardo, attuale direttore sportivo della squadre parigina. Ma il brasiliano non è l'unico in lizza per panchina. Con lui ci sarebbero anche Rafa Benitez, per il quale però il Napoli è in vantaggio, e il francese Laurent Blanc. - Con Carlodiretto verso, si sta facendo strada una clamorosa ipotesi per la panchina del: Nasser al-Khelaïfi, infatti, starebbe pensando di affidare la guida tecnica a, attuale direttore sportivo della squadre parigina. Ma il brasiliano non è l'unico in lizza per panchina. Con lui ci sarebbero anche Rafa Benitez, per il quale però il Napoli è in vantaggio, e il francese Laurent Blanc.

Nel frattempo Ancelotti aspetta di conoscere il suo futuro, o meglio, attende solo la chiamata ufficiale da parte del Real Madrid. "Non posso dire nulla perchè non so niente. Attendo notizie. Ora c'è l'allenamento e sarò lì", ha detto il tecnico di Reggiolo ai cronisti di Marca che gli chiedevano novità sul suo possibile approdo al Real. C'è un altro particolare da considerare: fino alle elezioni del nuovo presidente a Madrid non potranno esserci annunci, ma ormai pare scontato che sarà l'ex allenatore di Milan e Chelsea a guidare Cristiano Ronaldo e compagni nella prossima stagione.