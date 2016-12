Panchina Napoli: si complica la pista Benitez

- La panchina delè ancora vuota ma non è detto che il prossimo allenatore sia per forza. Lo spagnolo, il cui entourage ha creato qualche difficoltà asul piano dell'ingaggio e dei collaboratori, è richiesto anche dasta valutando le possibili alternative e ha fornito un indizio:. Fra i possibili candidatie soprattutto

I ragionamenti di De Laurentiis scorrono su due binari paralleli. Il primo riguarda Benitez. Bigon ha già parlato con il suo procuratore Quillon: per portare Rafa a Napoli servono 4 milioni a stagione (la proposta è di 3,5), alcune situazioni legate ai diritti d'immagine e la conferma in blocco dei suoi assistenti. Si ragiona, ma il patron non è disposto a svenarsi. Benitez, fra l'altro ha già avuto dei contatti con il Paris St.Germain e dato disponibilità per un colloquio. Per il club parigino, che cerca di trattenere Ancelotti, sarebbe comunque una seconda scelta. L'ultima sirena per il manager spagnolo arriva dall'Inghilterra: secondo il 'Sun', lo Stoke City sarebbe disposto a tutto per averlo al posto di Pulis (l'offerta dei Potters è di 3 milioni di sterline annue).

La seconda linea di pensiero di De Laurentiis si sviluppa sulle possibili alternative. Il presidente ha fornito un indizio rispondendo alla curiosità di un tifoso: "Il nome del prossimo allenatore comincia per 'M'". Non è dato sapere se la lettera 'M' sia l'iniziale del nome vero e proprio o del cognome, ma la caccia a Mister X è comunque scattata. Si fanno i nomi di Montella, desideroso di Napoli, Mancini, liberatori dal City, e Maran, molto apprezzato dalla dirigenza. Sono indiziati persino Roberto Martinez (Wigan) e Manuel Pellegrini (Malaga). I tifosi azzurri sperano che quella 'M' significhi addirittura Maradona (non ipotizzabile), ma potrebbe portare dritta a Massimiliano Allegri. Il tecnico, che a ore sarà congedato dal Milan, ha già avviato dei contatti con la Roma ma De Laurentiis proverà a convincerlo. Il presidente infatti è rimasto folgorato da Max durante il varo di una nave da crociera lo scorso marzo e non ha mai abbandonato l'idea di portarlo al San Paolo. Le prossime saranno ore frenetiche e Allegri è il vero sfidante di Benitez per quella panchina così ambita.