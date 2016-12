Milan, Galliani prova a tenere Allegri

Poi toccherà ovviamente al numero uno del Milan l'ultima parola. Nei prossimi giorni, forse già giovedì, potrebbe esserci il contatto decisivo tra Galliani e Berlusconi. Dopo, solo dopo, si capirà quale futuro attenda Max Allegri. Di certo, da quanto ci è dato sapere, nell'incontro di via Turati non si è parlato, come sembrava all'inizio, della buonuscita per l'attuale allenatore. C'è stata una chiacchierata, anche lunga, conclusa effettivamente con un amichevole caffè. Galliani avrebbe detto ad Allegri di pazientare un paio di giorni prima di decidere il proprio futuro e dare il suo benestare all'offerta della Roma. Passato questo tempo, quindi, ci sarà con ogni probabilità un nuovo, decisivo, incontro.