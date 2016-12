Inter, Moratti tra Mancini e Mazzarri per il dopo Stramaccioni

- "Allenare l'Inter è una cosa diversa". Da queste parole di Massimo Moratti si capisce che il presidente nerazzurro vuole riflettere su ogni singolo particolare per decidere il nuovo allenatore. Dopo alcune scelte infelici, non si può più sbagliare e Moratti ne è consapevole. La certezza è l'esonero di Stramaccioni, ma ci sono ancora dei dubbi sul successore. Mazzarri è in pole, ma c'è anche la suggestione Mancini. Pure quelle di Zeman e Spalletti.

Dopo il vertice di martedì Moratti non ha ancora comunicato la sua decisione a testimonianza che c'è ancora qualche dubbio. Mazzarri piace molto, ma forse non convince ancora in pieno il presidente che vuole valutare tutte le ipotesi. Si vocifera di un accordo triennale già firmato, ma non c'è nessuna conferma ufficiale. L'ex Napoli è comunque il favoritissimo.

D'altra parte è vero che è stato proposto alla società nerazzurra Mancini. Un'idea che affascina il numero uno: ripartire dall'allenatore che ha riportato l'Inter alla vittoria nel 2004 dopo tanti anni. Una suggestione che trova giorno dopo giorno conferme ed è forse per questo motivo che tarda ad arrivare un comunicato ufficiale. Trovare un'intesa economica con l'ex City è certamente più complicato e ci vuole tempo.

Nel frattempo sono spuntati anche i nomi di Zeman, è sempre piaciuto e sarebbe apprezzato anche dai tifosi della Curva Nord, e Spalletti.