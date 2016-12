De Laurentiis: "Ho detto a Bigon di parlare di Cavani con il City"

- Più che, Steve Jobs. Il viaggio londinese dinon aveva come obiettivo un incontro con il tecnico ex Chelsea ma la "preparazione dell'uscita del film su Steve Jobs in Europa". Il presidente delsvela poi un retroscena a Tuttonapoli.net:. Io son capace di dire banco nel giro di un secondo, gli altri impiegano molto più tempo".

Resta, quindi, da capire quale sia la scelta del numero uno degli azzurri per la panchina: "Negli ultimi sei mesi ho sentito tanti allenatori - ha detto -, perché sapevo che Mazzarri sarebbe andato via. Il nuovo allenatore sarà di certo uno all'altezza del Napoli. Devo cercare di capire nei prossimi anni quali sono le persone che mi dovranno accompagnare".

Il presidente ha poi affrontato anche la questione relativa allo stadio: "Per rifare il San Paolo le risorse ci sono - ha affermato Aurelio De Laurentiis - Ora però abbiamo delle scadenze incombenti per la licenza dell'Uefa e per il certificato di agibilità che ci è sempre arrivato il 31 marzo e ci serve, ma ora non sappiamo quando arriverà".