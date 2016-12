Juve, Higuain sempre più vicino: al Real va Lichtsteiner

foto SportMediaset Correlati Il mercato in tempo reale 18:59 - Dopo giorni di trattative sottotraccia, la Juve rompe gli indugi e si fionda a Madrid per chiudere l'affare Higuain. Mercoledì, infatti, Marotta sarà nella capitale spagnola per incontrare la dirigenza del Real (probabile la presenza di Florentino Perez) e il mediatore Ernesto Bronzetti. L'amministratore delegato bianconero, che proporrà ai Merengues Lichtsteiner più soldi, conta di tornare a Torino col contratto in mano. - Dopo giorni di trattative sottotraccia, larompe gli indugi e si fionda aper chiudere l'affare. Mercoledì, infatti,sarà nella capitale spagnola per incontrare la dirigenza del Real (probabile la presenza di) e il mediatore. L'amministratore delegato bianconero, che proporrà ai Merenguespiù soldi, conta di tornare a Torino col contratto in mano.

La svolta, dunque, pare in arrivo. Juve e Real Madrid sono sempre più vicini, dopo che la distanza tra domanda e offerta pareva difficile da colmare. Gli spagnoli sono partiti da una richiesta di 30 milioni di euro cash, mentre la Signora non voleva superare i 20. L'inserimento di Lichsteiner ha invece sbloccato la trattativa, che già mercoledì potrebbe chiudersi. Per sostituire lo svizzero la Juve sta pensando a Basta dell'Udinese. E' lui, infatti, il profilo adatto per il modulo di Conte.



Niente Jovetic, quindi. Ma nemmeno Tevez. Il montenegrino è destinato all'Arsenal, espressamente chiesto da Wenger che, dopo la qualificazione per la prossima Champions, adesso pretende un regalo dal club. L'Apache, invece, piace al Monaco di Ranieri con cui è difficile concorrere. Intanto, la Juve stringe col Sassuolo per Domenico Berardi, appena promosso in Serie A. Il giovane talento, classe 1994, è da tempo nel mirino di Marotta, in netto vantaggio sulla concorrenza.