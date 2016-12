Mazzarri disegna la sua Inter: Paulinho e Ljaijc tra i rinforzi

- Nemmeno il tempo di mettere nero su bianco il suo accordo conche, stando al Corriere dello Sport,avrebbe giò cominciato a "lavorare" per i nerazzurri. Il tecnico toscano avrebbe infatti indicato agli obiettivi di mercato da inseguire per rinforzare e ringiovanire la squadra. Su tutti, da tempo seguito dall'Inter, ma anche, tutti uomini adattabili al suo modulo.

Nell'affare Inter-Mazzarri, in via di definizione a quanto pare, una cosa è infatti chiarissima: il tecnico ex Napoli vuole una squadra competitiva e, soprattutto, a sua immagine e somiglianza. Il che, tradotto, significa che qualche investimento importante Moratti dovrà metterlo in conto e che, tra i giocatori da acquistare, deve prevedere sicuramente Zuniga e Nainggolan, due pallini di Mazzarri.

Il resto è quasi tutto legato a Paulinho, giocatore gradito al futuro tecnico, e a Ljajic, giovane di belle speranze che, nelle ultime settimane, è, diciamo così, al lavoro con la Fiorentina per il rinnovo. Un rinnovo che le ultime prestazioni del giocatore hanno complicato. Nelle scorse settimane sul viola aveva preso informazioni e fatto qualche passettino la Juve, società con cui però la Fiorentina non ha alcuna voglia di parlare, ma tanto era bastato per allontanare le parti. Ljajic, insomma, si sente pronto per il salto di qualità e cambierebbe volentieri aria. Che sia Juve o Inter poco conta.