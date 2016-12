La Juve accelera per Higuain: Pirlo e Lichtsteiner possibili contropartirte

foto SportMediaset 22:02 - Adesso è tutto a posto, adesso abbracci e baci non servono solo a celebrare una scudetto vinto e per quanto sia possibile già dimenticato. Progetto, programma, lo si definisca come si vuole. Un'idea che è sempre la stessa nella storia della Juve. Vincere e continuare a farlo, un punto fermo che da qualche annata è storia contemporanea e non riguarda solo il calcio. Pochi soldi o comunque non sufficienti per il colpo da trenta milioni. Contenuto espresso proprio ieri da Antonio Conte che nel chiedere una Juve avviata verso l'Europa sapeva bene di doversi confrontare con una situazione reale aggiungendo comunque che si facesse qualcosa di concreto per trovare una via di mezzo. - Adesso è tutto a posto, adesso abbracci e baci non servono solo a celebrare una scudetto vinto e per quanto sia possibile già dimenticato. Progetto, programma, lo si definisca come si vuole. Un'idea che è sempre la stessa nella storia della. Vincere e continuare a farlo, un punto fermo che da qualche annata è storia contemporanea e non riguarda solo il calcio. Pochi soldi o comunque non sufficienti per il colpo da trenta milioni. Contenuto espresso proprio ieri dache nel chiedere unaavviata versosapeva bene di doversi confrontare con una situazione reale aggiungendo comunque che si facesse qualcosa di concreto per trovare una via di mezzo.

Gonzalo Higuain, obiettivo praticamente dichiarato per un prezzo, 20 milioni circa offerti che ancora è un bel po distante dai trenta richiesti dal Real. In settimana Juve a Madrid, seguito del primo viaggio documentato poco tempo fa. Stavolta partiranno solo Marotta e Paratici con l'intenzione chiara ed evidente di non chiudere il tutto solo per soldi e quindi di sentire quanto sia vero che Ancelotti vorrebbe portarsi Pirlo e quanto ad esempio possa interessare Lichtsteiner, uno della lista di quelli che possono partire. Lista di cui Arturo Vidal farebbe parte solo ed unicamente in caso di follie monetarie, di offerte cui sarebbe difficile dire di no. Insomma contropartite con conguaglio.



Sono questi i margini entro cui la Juve si può muovere e il viaggio per la Spagna non sarà certo l' ultimo. Sarebbe paradossalmente più abbordabile Carlitos Tevez che vale 18 trattabili ma ne guadagna 10 l' anno, però spalmabili in bonus vari. Lui però ammira il Monaco dei russi e il Psg degli arabi e non certo perchè ne fosse tifoso fin da piccolo. Resta alta l' attenzione, in fondo non è mai stato nemmeno tifoso della Juve.

GIANNI BALZARINI