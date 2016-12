Mazzarri sceglie l'Inter, Moratti lo congela

ha in testa l'sfoglia la margherita. Lo fa dalla sua abitazione, fermato da un attacco febbrile. Gli ultimi risultati hanno minato le certezze. Il futuro in panchina è tornato in discussione. Mazzarri lo sa e ha deciso di aspettare l'Inter prima di muoversi con altre società, Roma in testa. In serata il presidente nerazzurro ha parlato: "Ho sentito Stramaccioni preoccupato per il proprio futuro, ma".

La Roma questa settimana è orientata verso la finale di Coppa Italia contro la Lazio, difficile che possa dedicare troppe attenzioni alla prossima stagione. Per questo Mazzarri, fiancheggiato da Beppe Bozzo, si pone come limite il weekend per aspettare la chiamata di Moratti (che per il momento nicchia). Da lunedì prossimo sarà pronto ad ascoltare seriamente altre offerte. Oltre a quella della Roma, ci sono parcheggiate anche quelle di Anzhi e CSKA Mosca. Bozzo, nel frattempo, ha speso l'inizio della settimana a Parigi. Viaggio che ha fatto pensare ad un possibile confronto col PSG a caccia del possibile successore di Ancelotti se questi andrà al Real Madrid.

Tornando all'Inter, oltre alla riconferma di Stramaccioni (da non escludere anche se per la prima volta Moratti non lo ha rassicurato su una sua permanenza...), c'è un altro ostacolo per il sogno nerazzurro di Mazzarri. Tra le idee sottosposte a Moratti, c'è anche quella del ritorno di Roberto Mancini, come ha svelato Bruno Longhi nell'edizione delle 13 di Sportmediaset.