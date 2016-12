Napoli, tutto su Benitez: pronto blitz a Londra per convincerlo

foto SportMediaset Correlati Ancelotti tra Psg e Real

Il mercato live 21:59 - E' Benitez il candidato numero uno per sostituire Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il nome che il presidente De Laurentiis potrebbe annunciare via Twitter. Contatti con il suo agente Quillon ci sono stati già prima della partita contro la Roma ma ora lo stesso numero uno del club azzurro è volato a Londra con il ds Bigon e ha incontrato il tecnico per convincerlo a tornare in Italia: per lo spagnolo pronto un biennale con opzione per il terzo. - E'il candidato numero uno per sostituiresulla panchina delIl nome che il presidentepotrebbe annunciare via Twitter. Contatti con il suo agenteci sono stati già prima della partita contro la Roma ma ora lo stesso numero uno del club azzurro è volato acon il ds Bigon e ha incontrato il tecnico per convincerlo a tornare in Italia: per lo spagnolo pronto un biennale con opzione per il terzo.

I tempi sono stretti perchè mercoledì il Chelsea partirà per una tournée negli Stati Uniti e il Napoli deve fare in fretta e chiudere la questione prima di quel giorno. De Laurentiis punta dritto su Benitez, che lascia i Blues con la Coppa dell'Europa League in più in bacheca e una qualificazione alla prossima Champions: un tecnico cioè di grossa esperienza internazionale, che conosce già il campionato italiano e dunque in grado di prendere in mano la squadra orfana di Mazzarri. Secondo quanto riportato dal 'Mattino', lo stesso tecnico spagnolo avrebbe fatto chiedere al suo agente Quillon, contattato dal ds azzurro Bigon, il motivo dell'addio di Mazzarri, nonostante la proposta di un ricco ingaggio e la prospettiva di giocare nella massima competizione europea. De Laurentiis in persona è andato in missione a Londra per convincere Benitez che Napoli è la scelta giusta. L'alternativa è rappresentata da Roberto Di Matteo ma Benitez è la prima scelta.