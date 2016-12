Manchester City, offerta shock per Falcao

foto SportMediaset Correlati Da Cavani a CR7: 700 mln sul mercato 11:55 - Quando ormai tutto sembrava fatto per il trasferimento di Radamel Falcao dall'Atletico Madrid al Monaco, rimbalza dall'Inghilterra una clamorosa indiscrezione che parla di un'offerta irrinunciabile del Manchester City per l'attaccante colombiano. Secondo il Mirror, l'ormai ex squadra di Mancini sarebbe pronta a mettere sul piatto 54 milioni di sterline (circa 64 mln di euro) per convincere la squadra spagnola ed il giocatore a trasferirsi. - Quando ormai tutto sembrava fatto per il trasferimento di, rimbalza dall'Inghilterra una clamorosa indiscrezione che parla di un'offerta irrinunciabile del Manchester City per l'attaccante colombiano. Secondo il Mirror, l'ormai ex squadra di Mancini sarebbe pronta a mettere sul piattoper convincere la squadra spagnola ed il giocatore a trasferirsi.

La stampa d'Oltremanica parla di un accordo ormai vicinissimo tra le parti nonostante un tentativo del Chelsea che, nelle ultime ore, avrebbe provato a convincere il giocatore. Il futuro tecnico dei Blues Josè Mourinho e Radamel Falcao condividono infatti lo stesso procuratore, il potentissimo Jorge Mendes.

Ma Abramovich ha già messo gli occhi su Rooney e potrebbe desistere dall'asta per il colombiano. In caso di arrivo al City, sarebbe ormai sicura una partenza di Carlos Tevez che non troverebbe più spazio. L'argentino è uno dei pallini di Conte che vorrebbe portarlo alla Juventus nella prossima stagione.