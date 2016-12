Domino allenatori: Mazzarri all'Inter, Stramaccioni all'Under 21 e Benitez a Napoli

foto SportMediaset 14:52 - Un effetto domino che toccherà sette panchine. Si parte da Mazzarri all'Inter, con Stramaccioni che - dopo l'Europeo Under 21 - dovrebbe prendere il posto di Mangia sulla panchina degli azzurrini. L'ex tecnico del Palermo, infatti, è in pole per il Verona, promosso in Serie A con Mandorlini che, però, tornerà allo Spezia. Allegri andrà alla Roma, per il Milan c'è Seedorf. E a Napoli? Benitez è in vantaggio su Di Matteo. - Un effetto domino che toccherà sette panchine. Si parte da, conche - dopo l'Europeo Under 21 - dovrebbe prendere il posto disulla panchina degli azzurrini. L'ex tecnico del, infatti, è in pole per il, promosso in Serie A conche, però, tornerà alloandrà alla, per il Milan c'è. E aè in vantaggio su

Walter Mazzarri, come confermato sabato in conferenza stampa, svelerà il suo futuro dopo la partita con la Roma. Nel suo destino c'è l'Inter, che mette sul piatto un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione, ovvero uno in più di quanto percepisce attualmente al Napoli. Il club di De Laurentiis sostituirà il tecnico con uno tra Benitez e Di Matteo, ma lo spagnolo appare nettamente favorito.



La grande novità riguarda Stramaccioni, in pole per la panchina dell'Under 21 subito dopo l'Europeo di categoria. Devis Mangia, attuale c.t., andrà ad allenare il Verona, che sabato è stato promosso in Serie A con Madorlini. Quest'ultimo, però, dovrebbe tornare allo Spezia, in Serie B, con l'obiettivo di un'altra scalata.



Gli ultimi due incastri riguardano Milan e Roma, con i giallorossi a un passo da Massimiliano Allegri, il cui futuro sarà indipendente dalla qualificazione in Champions con i rossoneri. Il club di via Turati ha già pronto Clarence Seedorf, scelta numero uno del presidente Silvio Berlusconi.

CLAUDIO RAIMONDI