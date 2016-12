Da Falcao a Cavani: 700 milioni sul mercato

C'è chi esagera, il, e chi fa sul serio come il nuovo. Chi non asseconda i capricci come il Manchester United e chi dopo l'uragano Mourinho, vuole cambiare tutto. Ce n'è per tutti i gusti, dalla Liga alla trionfale Bundesliga, dagli sceicchi di Psg e Manchester City, agli affaristi dell'anno, Fiorentina e Napoli. Gli attaccanti sono sulla bocca di tutti, come sempre del resto, ma l'estate 2013 rischia di essere ricordata come un uragano per il loro mercato. Sono tutti in discussione tranne Messi che a Barcellona sta e resta senza problemi alcuni. Da Cristiano Ronaldo in giù invece, praticamente tutti stanno pensando al cambiamento o rischiano di trovarsi immischiati in qualche trattativa, per un giro d'affari che sfonda sulla carta i 700 milioni di euro al netto di contropartite.

In Italia i fari sono puntati su Cavani e Jovetic, ma anche sulla Juventus. Chiunque voglia il Matador, ha detto De Laurentiis, basta che bussi alla porta del Napoli con un assegno da 63 milioni, quelli della clausola. Per il montenegrino il discorso è diverso, storie di procuratori e rapporti con i tifosi, ma anche lì con 25-30 milioni freschi, ogni dubbio sarebbe spazzato via. Poi c'è la Juventus alla ricerca di un fuoriclasse per l'attacco e per questa disposta a spendere per i vari Benzema (30), Higuain (30) o Ibrahimovic (15). Che ce la faccia o meno, è un altro discorso.