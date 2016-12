Inter, occhi puntati su Florenzi e Pjanic

foto SportMediaset 10:52 - Il futuro dell'Inter potrebbe passare da Roma. I dirigenti nerazzurri stanno sondando il terreno per un'eventuale partenza di Guarin e hanno messo gli occhi su Alessandro Florenzi e Miralem Pjanic. L'italiano è uno dei pupilli di Stramaccioni, ma la trattativa non è semplice. Dopo la convocazione in Nazionale, infatti, strapparlo alla Roma non sarà facile. Discorso simile per il bosniaco, ormai punto fermo dei giallorossi. - Il futuro dell'potrebbe passare da. I dirigenti nerazzurri stanno sondando il terreno per un'eventuale partenza die hanno messo gli occhi su. L'italiano è uno dei pupilli di, ma la trattativa non è semplice. Dopo la convocazione in Nazionale, infatti, strapparlo allanon sarà facile. Discorso simile per il bosniaco, ormai punto fermo dei giallorossi.

Pjanic è stato pagato 11 milioni di euro dalla Roma e difficilmente potrà partire per una cifra inferiore. Per l'Inter, dunque, arrivare al bosniaco potrebbe essere un'impresa, vista anche l'agguerrita concorrenza di molte altre big d'Europa. Sulla questione Florenzi, invece, pare esserci più margine, soprattutto perché Stramaccioni conosce perfettamente il giocatore, avendolo allenato negli allievi della Roma, e potrebbe avere un ruolo chiave nella trattativa.



Ad ogni modo, tutto dipenderà dal futuro di Guarin in nerazzurro. Giovedì gli agenti del colombiano hanno incontrato i dirigenti nerazzurri per fare il punto. Al momento la situazione è invariata, ma se arrivasse un'offerta super (intorno ai 20 milioni), allora l'Inter potrebbe lasciar partire Fredy per puntare proprio su Florenzi.



Intanto ad Appiano prende quota anche la candidatura di Morgan Schneiderlin per il ruolo di regista. Il centrocampista del Southampton però ha una valutazione molto alta e l'Inter starebbe puntando a un prestito oneroso.