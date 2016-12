Milan: spunta l'idea Mazzarri per la panchina

- Conalla per voce di Berlusconi ), ancherimane spiazzato. La sorpesa più grande è, però, che proprio ilstarebbe pensando al tecnico del. L'allenatore degli azzurri ha ancora tre giorni per decidere se restare sulla panchina del San Paolo o tentare una nuova avventura. L'avventura doveva essere giallorossa, masembra averlo beffato sul filo di lana. Da qui nascerebbe l'interesse di Berlusconi e Galliani.

Il Milan si trova ora di fronte a una scelta difficile: puntare su un traghettatore per un anno per poi ripartire da Prandelli, libero dopo il Mondiale, o iniziare fin da subito un nuovo progetto con un allenatore già affermato.

Berlusconi è da sempre "innamorato" di Clarence Seedorf, il quale sta studiando da allenatore. Proprio giovedì l'entourage dell'olandese ha comunicato che il giocatore sta conseguendo il corso Uefa Pro per poter essere certificato come allenatore. Un altro indizio che lo avvicina alla panchina rossonera. Il tutto sarebbe un azzardo, come con Leonardo nel 2009. Un anno di transizione per far crescere i giovani e poi ripartire nel 2014 con un vero allenatore, Prandelli appunto.

Oppure puntare tutto su Mazzarri, voglioso di un nuovo progetto. E dopo quello della Roma, quello rossonero sembra essere il migliore sul mercato. Tra giovani e Champions League, vicina. Sul tecnico livornese c'è anche un forte interesse di Moratti e dell'Inter, ma un blitz di Galliani potrebbe convincere in poco tempo l'allenatore che lascerà Napoli lunedì.