Mancini apre al Napoli: "Io allenatore? Mai dire mai..."

Il giorno dopo la cena di fine anno della squadra azzurra, l'arrivo in città di Mancini ha fatto subito scalpore.sono molti a credere che il Napoli si sia iniziato a guardare intorno per trovare un sostituto al tecnico toscano. Mancini è un'ipotesi percorribile fino a un certo punto. Al Manchester City il suo ingaggio si aggirava intorno ai 6 milioni di euro, decisamente troppi per il tetto stipendi imposto dalla società azzurra.Sposato con una napoletana, Mancini non è la prima volta che visita il capoluogo campano. "Il Napoli è un'ottima squadra guidata da un ottimo allenatore - ha sottolineato all'uscita da un ristorante -. Qui per incontrare? No, sono a Napoli per ragioni personali e per mangiare una pizza che qui è davvero molto buona".