Ferguson: "Rooney mi ha chiesto di andare via da Manchester"

foto SportMediaset 16:05 - Il futuro di Wayne Rooney è sempre più lontano da Manchester. In un'intervista a Skysport UK, Alex Ferguson ha dichiarato che l'attaccante dei 'Red Devils' "ha chiesto il trasferimento. Credo dipenda dal fatto che voglia cambiare aria, non certo per il suo impiego". Su Rooney si sono scatenate molte big, con il Real Madrid in testa. Ferguson comunque non molla la presa sul numero 10 del Manchester United: "Faremo di tutto per trattenerlo" - Il futuro diè sempre più lontano da Manchester. In un'intervista a Skysport UK,ha dichiarato che l'attaccante dei 'Red Devils' "ha chiesto il trasferimento. Credo dipenda dal fatto che voglia cambiare aria, non certo per il suo impiego"., con il Real Madrid in testa. Ferguson comunque non molla la presa sul numero 10 del Manchester United:

Rooney, alla nona stagione al Manchester United, ha giocato solo 37 partite (minimo da quando è al Red Devils) realizzando solo 16 reti. Ferguson infatti in questa stagione ha dato molto spazio a Robin Van Persie, relegando Rooney a un ruolo di spalla per l'attaccante olandese.

I rapporti tra il giocatore e i 'Red Devils' si sono raffreddati molto nelle ultime settimane, con Rooney che si è tolto dalla lista di follower del Manchester United su twitter e con i tifosi della squadra che lo hanno fischiato durante la parata per la vittoria della Premier League.

Molte le squadre che si sono interessate al centravanti: in pole position sembra esserci il Real Madrid (dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo), tallonato dal Paris Saint Germain e dal Bayern Monaco.