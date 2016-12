Neymar al Bayern Monaco: "Ha già firmato coi tedeschi"

- Prima lae poi il colpo di mercato dell'estate: portarein Europa. Ilha operato il sorpasso clamoroso ai danni delper arrivare al talento brasiliano e l'indiscrezione arriva direttamente dal Brasile: "ha firmato per il Bayern" ha dichiarato Vicente Cascione, l'ex vice presidente del. Sul piatto 60 milioni di euro e un ingaggio da 7 milioni per 5 anni al giocatore.

Dopo l'annuncio di Pep Guardiola, la società bavarese sarebbe dunque pronta a sorprendere tutti ancora una volta, inserendosi con prepotenza nel flirt tra Neymar e il Barcellona che va avanti da mesi. Dalla Germania sono arrivate soltanto smentite alle parole, piuttosto chiare, di Vicente Cascione, l'ex vice presidente del Santos: ". Si è parlato spesso di Spagna, ma la destinazione sarà Monaco di Baviera. Ha firmato per il Bayern".

Un fulmine a ciel sereno che ha spiazzato tutti sia in Spagna che in Germania. Il preaccordo tra il Barcellona e il Santos prevede un'opzione per il trasferimento del giocatore, ma è valida dopo il Mondiale del 2014 e per 40 milioni di euro. Il Bayern Monaco, la società più ricca del mondo, ha cambiato le carte in tavola mettendo sul piatto della bilancia 60 milioni di euro, proponendo al giocatore un quinquennale da 7 milioni. La decisione però è tutta nelle mani di Neymar.