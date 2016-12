Napoli, de Laurentiis vuole Guarin: offerto Inler all'Inter

- In attesa di risolvere la grana allenatore,sta provando a cercare i giusti rinforzi per il suo. Nel mirino del club partenopeo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe finito. Addirittura il presidente degli azzurri avrebbe provato a offrirein cambio del colombiano ricevendo, per il momento, una risposta negativa. Sul piatto della trattativa sarà inserito anche Gargano.

De Laurentiis ci prova, Moratti resiste. La trattativa è per il momento un'idea, perché gli ostacoli sono molti e non facili da superare. Il punto è semplicissimo: al Napoli Guarin piace molto anche perché è proprio in quel reparto, tra le due linee di centrocampo e attacco, che gli azzurri vanno a caccia di rinforzi. L'Inter, però, che ha bisogno di rinforzarsi in vista della prossima stagione, non ha alcuna intenzione di liberarsi di uno dei pochi giocatori che tutto sommato sono reduci da un campionato positivo. Insomma, in linea di massima Guarin non si tocca a meno che - perché nel mercato tutto è sempre possibile - de Laurentiis non decida di mettere sul piatto della trattativa un'offerta irrinunciabile.

Fin qui siamo alle chiacchiere che, tradotto, significa provare a buttare lì uno scambio con la coppia Inler-Gargano. Poi si vedrà. Guarin è arrivato in nerazzurro da un niente ed è stato pagato dall'Inter 11 milioni. Il tasto da spingere per convincere Moratti è quello della plusvalenza. Se in un anno il presidente nerazzurro passa dagli 11 versati a 20 incassati - questo quanto chiede l'Inter -, allora se ne può parlare. Vedremo, anche se il colpo è molto ma molto difficile.