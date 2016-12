Conte, diktat alla Juve: ecco cosa vuole il tecnico per restare

Il che, in due parole, significa che la volontà di rimanere ci sarebbe pure ma che questo non avverrà a ogni costo. Dopo aver vinto e rivinto in Italia, Conte vuole giocarsela con le migliori squadre europee alla pari. Di qui la richiesta, nemmeno troppo velata, di non fallire per la terza volta consecutiva l'assalto al famoso top player. Anzi, l'assalto questa volta deve essere oltre che mirato anche doppio. Due giocatori, due giocatori importanti che permetterebbero, nei pensieri del tecnico, alla sua Juve di fare finalmente il salto di qualità.



Non basta, però, perché Conte alza a questo punto giustamente l'asticella. Oltre alle "entrate", l'allenatore salentino vuole mettere bocca anche sulle eventuali "uscite". Tra queste devono essere assolutamente escluse le cessioni di Paul Pogba e Arturo Vidal - soprattutto il secondo è molto ricercato all'estero - e devono invece essere considerati alcuni tra i giocatori più anziani. La parola d'ordine, insomma, è rinnovamento. Un rinnovamente programmato in anticipo per poter costruirsi il futuro senza affanni.



Conte vuole insomma una programmazione ragionata e, in questa, vuole avere un ruolo importante. Vuole, in altre parole, essere considerato un tecnico all'inglese, un manager che possa entrare in prima persona nelle faccende societarie. In questo senso non deve quindi stupire l'altra richiesta di Conte: riassetto dello staff atletico con l'inserimento di Ventrone nello stesso. Un nome, questo, non particolarmente gradito dai vertici della Juve. Il resto, ovvero il ritocco del contratto - dovuto dopo due anni di successo - è una questione da poco. Non saranno i soldi, come dice anche Agnelli, ad allontanare Conte dalla Juventus. Ma sul resto la discussione è apertissima. Anche perché, in mezza Europa, le panchine più prestigiose sono tutte in fermento.