foto SportMediaset

12:52

- Alex Ferguson aveva in mente un successore per il ruolo di manager:. Questa l'indiscrezione svelata da 'Le Parisien', secondo il quale Sir Alex avrebbe offerto la panchina dello United all'allenatore italiano, il quale ha risposto: "Mi spiace, non posso.e non posso venir meno". Solo allora la dirigenza dei 'Red Devils' si sarebbe orientata sullo scozzese dell'Everton David Moyes.