Manchester United: Rooney incontra il Real Madrid

foto SportMediaset 11:09 - E' rottura tra il Manchester United e Wayne Rooney, scuro in volto e fischiato dai tifosi durante la parata festosa per la conquista della Premier League. Secondo voci provenienti dall'Inghilterra, l'attaccante avrebbe incontrato segretamente alcuni emissari della dirigenza del Real Madrid per un trasferimento nelle file dei blancos già dalla prossima stagione. Si tratterebbe del secondo contatto dopo quello avvenuto qualche mese fa. - E' rottura tra il, scuro in volto e fischiato dai tifosi durante la parata festosa per la conquista della Premier League. Secondo voci provenienti dall'Inghilterra, l'attaccante avrebbe incontrato segretamente alcuni emissari della dirigenza delper un trasferimento nelle file dei blancos già dalla prossima stagione. Si tratterebbe del secondo contatto dopo quello avvenuto qualche mese fa.

Rooney è in cerca di nuove motivazioni dopo una stagione nell'ombra del nuovo arrivato Van Persie. Dal canto suo il Real è a caccia di un top player per iniziare un nuovo corso. Le premesse per un trasferimento in Spagna del bomber dei Red Devils ci sono tutte. E adesso sembra ci siano pure i fatti: secondo il sito inglese Caught Offside il contatto ci sarebbe stato lontano da occhi indiscreti. Ma non è rimasto comunque segreto.