Mercato Napoli: Jovetic in cima alla lista, intanto è assalto a Osvaldo

I nomi dei possibili sostituti dell'ormai sicuro partente Mazzarri crescono di giorno in giorno: da Allegri a Di Matteo, da Bielsa a... Benitez. Tutti incerto per la panchina mentre invece in casa Napoli le idee sono chiarissime per quanto riguarda i rinforzi in vista della prossima stagione. Jovetic è il nome in cima alla lista di mercato e l'obiettivo non è proprio dei più semplici, tenendo anche conto della concorrenza sfrenata della Juve. In ogni caso il Napoli non ha affatto intenzione di arrendersi e all'inizio della prossima settimana è in programma un incontro tra Bigon e il manager del montenegrino, Fali Ramadani. Un altro nome caldo è quello di Osvaldo: il club di De Laurentiis avrebbe già presentato una prima offerta da 13 milioni di euro, considerata bassa. Bigon ha avuto l'ok da De Laurentiis per fare sul serio e sferrare l'offensiva decisiva per assicurarsi l'attaccante della Roma. E a proposito di Roma, è sfida con i giallorossi per lo sloveno del Palermo Josip Ilicic. Piace molto anche 'Jack' Bonaventura, vicinissimo al rinnovo fino al 2017 con l'Atalanta: è nel mirino di Juve e Fiorentina.