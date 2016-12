Pirlo al Real Madrid: il sogno di Ancelotti

Conte sta pensando di cambiare il modo di giocare della Juventus rendendolo ancora più “rock’n’roll”, mentre l’Ancelotti-style prevede sicuramente un giocatore con quelle caratteristiche. Restano da capire due aspetti:

1) se Pirlo sia disposto a giocare fuori dall’Italia

2) quando potrebbe essere valutata questa operazione, considerando anche che Pirlo è stato preso a zero euro.

Non è comunque la prima volta che Pirlo viene accostato decisamente al Real. Nel 2005 Arrigo Sacchi era responsabile del mercato dei Merengues e ricevette una telefonata da Tullio Tinti, agente di Pirlo, che gli segnalava un possibile divorzio del centrocampista dal Milan. Sacchi non avrebbe mai fatto uno sgarbo a Galliani, così decise di contattarlo direttamente ricevendone la disponibilità a trattare per una cifra di 15 milioni. Però poi Florentino Perez si oppose all’affare ritenendolo poco mediatico e quindi Pirlo rimase rossonero per vincere ancora una Champions League e un campionato.

PIRLO NEL 2007: "AL REAL CI SAREI ANDATO DI CORSA" Non solo nel 2005, ma anche due anni più tardi Pirlo è stato vicinissimo ad andare al Real. A rivelarlo è lo stesso giocatore nell'autobiografia "Penso quindi gioco", uscita da poco: "Se ti chiedono se è vero che avevi praticamente firmato per il Madrid, devi rispondere nascondendoti dietro a frasi fatte e finte, già sentite, recitare uno scialbo copione studiato da uffici stampa privi di guizzo e di talento: "Non è vero, sto bene al Milan". Ma vaffanculo". "Peccato sia finita così, al Real ci sarei andato di corsa. Ha più fascino del Milan, più futuro, più appeal, più tutto, incute timore negli avversari a prescindere", ha continuato il centrocampista bianconero, ai tempi in rossonero. A fine stagione però c'è stata la consolazione: "Al termine di quella stagione mi sono consolato vincendo la Champions League. Poteva andare molto peggio. Capello e Baldini non erano esattamente felici quando Tullio (Tinti, l'agente, ndr) ha comunicato che non sarei emigrato".

ENZO PALLADINI