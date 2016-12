Calciomercato, Radamel Falcao vicino al Monaco

foto SportMediaset 17:14 - Intrecci di mercato tra Francia, Spagna e Inghilterra attorno al pezzo pregiato di questa estate: Radamel Falcao. Il bomber starebbe per trasferirsi dall'Atletico Madrid alla corte del Monaco, pronto a sborsare la clausola da 60 milioni di euro del "Tigre". Insieme al colombiano nel Principato potrebbe arrivare anche Roberto Mancini, ormai ai ferri corti col City dopo la clamorosa sconfitta in FA Cup. - Intrecci di mercato traattorno al pezzo pregiato di questa estate:. Il bomber starebbe per trasferirsi dall'alla corte del, pronto a sborsare la clausola dadel "Tigre". Insieme al colombiano nel Principato potrebbe arrivare anche, ormai ai ferri corti col City dopo la clamorosa sconfitta in FA Cup.

Il mercato estivo comincia dunque col "botto". Una mossa a sorpresa. Corteggiato da Chelsea e Real Madrid, Radamel Falcao a ore dovrebbe firmare col Monaco. Una mossa a sorpresa, che ha spiazzato tutti e che lascia spazio ad altre ipotesi ancora più suggestive. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, "El Tigre" avrebbe deciso di accettare l'offerta del Monaco soltanto per arrivare poi al Real. Nel suo contratto con l'Atletico, del resto, è specificato che non può essere ceduto direttamente all'altra squadra di Madrid. E così il passaggio nel Principato potrebbe essere soltanto un escamotage.



Ma qui siamo nel campo delle ipotesi. In ballo, infatti, ci sono 60 milioni di euro e pare difficile che Dmitry Rybolovlev, il magnate russo proprietario del Monaco, abbia intenzione di mettere mano al portafoglio solo per fare un favore al Real. Un altro tassello che pare smentire questa ipotesi, inoltre, arriva anche dall'Inghilterra: Roberto Mancini sarebbe pronto a trasferirsi nel Principato. Ormai ai ferri corti col City dopo il clamoroso ko all'ultimo minuto col Wigan in FA Cup, l'allenatore italiano da tempo è nel mirino del club e, con certe garanzie tecniche (vedi Falcao), potrebbe prendere il posto di Ranieri per rilanciare il Monaco in Ligue 1 e dare filo da torcere al Psg.