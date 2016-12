Napoli: Mazzarri tentato da Inter e Roma

foto SportMediaset Correlati Napoli: si candida Montella 15:44 - I dubbi, anziché sciogliersi, col passare dei giorni si fanno sempre più ingarbugliati. Walter Mazzarri non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, che attualmente gli offre quattro opzioni: rimanere a Napoli, accettare le lusinghe della Roma, aspettare l'Inter oppure rimanere fermo un anno. Ipotesi, quest'ultima, che è certamente la più remota. Intanto, il presidente De Laurentiis ha sondato il terreno per Manuel Pellegrini. - I dubbi, anziché sciogliersi, col passare dei giorni si fanno sempre più ingarbugliati.non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, che attualmente gli offre quattro opzioni: rimanere a, accettare le lusinghe della, aspettareoppure rimanere fermo un anno. Ipotesi, quest'ultima, che è certamente la più remota. Intanto, il presidenteha sondato il terreno per

Partiamo dal Napoli. Mazzari è in scadenza di contratto, ma per trattenerlo in azzurro Aurelio De Laurentiis ha pronto un biennale con aumento fino a 4 milioni netti a stagione. Non è una questione di soldi, dunque, ma di stimoli. Con un secondo posto appena raggiunto e la quasi certa partenza di Cavani, per migliorare il risultato di quest'anno Mazzarri dovrebbe vincere lo scudetto. Un traguardo per cui ci vorrebbero investimenti massicci, non certo scontati, ed è per questo motivo che il tecnico sta prendendo tempo. Per rifletterci sopra. E, intanto, per valutare le lusinghe della Roma.



Walter Sabatini vuole affidare a Mazzarri il nuovo corso della Roma, reduce da due stagioni a dir poco deludenti. I giallorossi offrono un contratto di tre anni e un progetto a lungo termine, che stuzzica il palato dell'allenatore. Alla finestra, però, c'è anche l'Inter, ancora indecisa sulla conferma di Stramaccioni. L'agente di Mazzarri, Beppe Bozzo, sta parlando con i nerazzurri per capire quali siano le volontà del club di Corso Vittorio Emanuele. Il tecnico è molto tentato dall'idea di rilanciare l'Inter, ma la società sta prendendo tempo e prenderà una decisione definitiva a fine campionato.



Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis non è certo rimasto a guardare. Il presidente napoletano, infatti, sta pensando con insistenza a Manuel Pellegrini, con cui c'è già stato qualche contatto. L'allenatore del Malaga gode della stima del numero uno partenopeo, per cui, però, la prima scelta rimane sempre Mazzarri.