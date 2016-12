Juve, grandi firme: dopo Higuain c'è Martinez

- Ancheha dato l'ok per ritorno dialla, ma l'affare resta complicato per via dell'ingaggio.è così costretto a valutare le alternative. Come noto si punta forte sudelma nelle ultime ore è spuntato anche un nome nuovo:. L'attaccante colombiano è esploso con la maglia del Porto e ha segnato 25 reti in 28 partite. Grandi numeri e i bianconeri se ne sono accorti.

Non sarà facile strapparlo al Porto che si sa essere una bottega cara. Il bomber, nato a Quibdò 26 anni fa, è stato prelevato l'estate scorsa nei messicani del Jaguares per pochi milioni di euro. Oggi il suo valore è cresciuto esponenzialmente gol dopo gol e i lusitani hanno per le mani un vero e proprio diamante. La clausola rescissoria è di 28 milioni di euro, forse troppi per la Juve, ma c'è un minimo margine di trattativa. Margine ridotto ulteriormente dalle tante concorrenti che hanno messo gli occhi su Martinez.

Intanto si lavora su più fronti con Agnelli che sta pensando all'offerta da presentare al Real Madrid per Higuain, rinforzo fortemente voluto da Conte. Allenatore che dovrà essere accontentato a ogni costo per non rischiare di perderlo. Higuain sì, ma anche un altro top player. Ibra resta in stand-by e Jovetic lancia segnali d'amore. Più difficile arrivare a Cavani anche se è previsto un incontro tra De Laurentiis e Marotta.