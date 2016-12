Montella si candida per la panchina del Napoli

"Poi, quando diventi professionista, resta la simpatia, ma gli obiettivi e gli scopi personali a volte vanno si scontrano con l'altra squadra. Fa parte di questo mestiere", le dichiarazioni rilasciate ad Al Jazeera e riprese da Beinsport.

Montella alimenta così il valzer di panchine della Serie A. Tutte in bilico. Il tecnico della Viola piace anche al Milan per il dopo Allegri, ma tutto è in fase embrionale ora che il livornese potrebbe essere anche, clamorosamente, confermato. Da un livornese all'altro con Mazzarri che sta preparando l'addio al San Paolo lasciando la panchina libera per l'Aeroplanino. Ora si trova sulla pista di decollo di Firenze, atterrerà a Napoli?