Mazzarri, ciao ciao Napoli: Roma vicina

Mazzarri sempre più vicino alla Roma. L'indiscrezione circola da un po', ma ora spunta anche un incontro segreto con Sabatini che allontana il tecnico del Napoli da De Laurentiis. Secondo "Il Tempo", Mazzarri avrebbe avuto un confronto con il ds giallorosso dopo Pasqua per pianificare la Roma del futuro. L'allenatore avrebbe chiesto le conferme di Osvaldo, Lamela e Destro, lasciando invece in sospeso la questione De Rossi.

Dichiarazioni ufficiali, per ora, non ce ne sono. L'unica certezza, al momento, è che Mazzarri ha rinviato l'incontro con De Laurentiis, che attende una risposta alla sua ricca offerta per il rinnovo del contratto. "L’importante in un club sono i giocatori e li ho ringraziati. Ora voglio finire al meglio il campionato, poi valuterò il futuro: le componenti sono tante", ha detto l'allenatore partenopeo dopo il secondo posto in classifica aritmetico. Parole di attesa, che lasciano aperta ogni pista, compresa quella di un addio. Firme non ce ne sono, ma stando ai ben informati, Mazzarri avrebbe già avuto alcuni faccia a faccia con Sabatini per chiarire alcuni punti della Roma che vorrebbe allenare. Totti a parte, il tecnico avrebbe blindato Lamela, Osvaldo e Destro, chiedendo di puntare meno sui giovani e più su giocatori affermati e di esperienza.



Scontento del mercato di De Laurentiis, Mazzarri avrebbe dunque deciso di lasciare Napoli, ma non prima di aver messo nero su bianco con il prossimo club da allenare. In realtà a tentare Mazzarri però non c'è solo la Roma. Il tecnico avrebbe anche il gradimento sia del Milan, sia della Juventus, preoccupata dalla titubanza di Conte. Ad ogni modo, nulla è deciso. Mazzarri temporeggia in attesa di chiarezza, ma con le valigie pronte.