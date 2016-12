La Juventus punta tutto su Cavani

- La Juve gioca su più fronti: tante le idee per per essere più competitivi in Europa. Una attira più di tutte:. Impresa difficilissima,Tuttosport riporta la notizia di un incontro avvenuto tra Fabio Paratici e Riccardo Bigon, gli uomini mercato delle due società. La strategia dei bianconeri è chiara: per coprire la clausola sono stati offerti 30 milioni in contanti e tre giocatori.

Al Napoli sarebbero stati proposti Isla, De Ceglie e uno tra Matri e Vucinic. Ma i dubbi di De Laurentiis stanno per il momento bloccando ogni ipotesi di sviluppo immediato: in primis il fastidio di potenziare una diretta concorrente oltre che storica nemica. Un conto è Cavani al Real Madrid, un altro alla Juve. L'impatto sulla piazza- che l'anno scorso ha digerito il passaggio di Lavezzi al Psg- sarebbe totalmente differente. Poi il presidente azzurro vorrebbe l'intera cifra in contanti per potersi gestire più liberamente i movimenti di mercato.

C'è da scommettere che dopo questo primo tentativo bianconero, ne seguiranno altri: Cavani è in cima alla lista di Conte. Consapevole che con il Matador non ci sarebbe ancora storia in Italia e che si potrebbe cominciare a scriverla anche in Europa.