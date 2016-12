Inter, Alessio Cerci o Dusan Basta. Moratti parla con gli indonesiani per lo stadio nuovo

- Con tre giornate di campionato ancora da giocare e l'obiettivo Europa League distante cinque punti, l'sta già pensando alla costruzione della prossima rosa per tornare competitivi. Il nome nuovo sulla lista di Moratti è quello di, del Torino ma in comproprietà con la Fiorentina. L'alternativa si chiamadell'Udinese. Intantoha parlato con un gruppo di indonesiani per cedere quote di minoranza del club.

Attorno alla società nerazzurra c'è aria di grande rinnovamento, dentro e fuori dal campo. Mentre Massimo Moratti ha rifiutato la proposta di un gruppo di imprenditori indonesiani per la cessione del club, dicendosi disponibile a trattare solo quote minoritare della società per reperire dei fondi utili alla costruzione del nuovo stadio, Branca e Ausilio si stanno segnando degli obiettivi di mercato da perseguire a breve termine. La ricerca è concentrata su giocatori funzionali al 4-3-3 pensato da Stramaccioni per la prossima stagione, in modo da avere alternative pronte nel caso l'affare Gomez, dal Catania, non andasse in porto.

Il nome più caldo è quello di Alessio Cerci, ala del Torino ma in comproprietà con la Fiorentina. Il rapporto turbolento tra l'esterno e la tifoseria viola e la presenza ingombrante di Cuadrado, aprirebbero le porte della trattativa con i nerazzurri. L'ingaggio del 25enne è in linea con un ridimensionamento economico e le qualità del giocatore sono fuori discussione. Un'altra soluzione è Dusan Basta dell'Udinese. Il croato costa circa 6 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere con delle contropartite tecniche.