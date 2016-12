Juventus, altro contatto per Higuain

foto SportMediaset 12:35 - I segnali si fanno di giorno in giorno più concreti. Gonzalo Higuain è l'uomo copertina per il mercato della Juventus e non si fa nulla per nascondere la trattativa. Al momento ci sono contatti continui con Ernesto Bronzetti che fa da mediatore alla trattativa. C'è già stato un incontro interlocutorio in questi giorni e ne è previsto già un altro nel fine settimana. Intanto l'attaccante del Real Madrid ha detto no al Galatasaray. - I segnali si fanno di giorno in giorno più concreti.è l'uomo copertina per il mercato dellae non si fa nulla per nascondere la trattativa. Al momento ci sono contatti continui conche fa da mediatore alla trattativa. C'è già stato un incontro interlocutorio in questi giorni e ne è previsto già un altro nel fine settimana. Intanto l'attaccante del

Il Real Madrid tratterà con la Juve partendo da una base di non meno di 25 milioni di euro: la richiesta di Florentino Perez sembra non poter scendere sotto quella cifra che al momento attuale, al netto delle cessioni, è ritenuta ancora eccessiva in casa bianconera. Dal canto loro i campioni d'Italia possono contare sulla buona predisposizione dell'attaccante argentino per l'Italia e per il nostro campionato: segnale questo tutt'altro che da sottovalutare. In queste ore intanto la Juve ha in agenda l'incontro con gli uomini mercato dell'Atalanta: in cima alla lista la discussione della comproprietà di Gabbiadini, ma occhio anche all'interesse per il centrocampista bergamasco Jack Bonaventura.