Juve divisa su Ibra, il "trop player"

Per ora, quindi, è meglio attenersi ai fatti.: Marotta sostiene di non aver mai trattato Ibrahimovic e quel che dice è assolutamente vero. Una trattativa concreta non è infatti ancora partita, ma questo non significa che non partirà. E' stato fatto un sondaggio conper capire se vi fosse o meno la disponibilità del giocatore a muoversi da Parigi e la risposta è stata "oui". Di qui a trovare un accordo anche solamente con lo svedese ce ne passa parecchio perché,, in cima alla montagna c'è la

Ibra guadagna uno sproposito e la Juve, dal canto suo, ha fissato un tetto stipendi che non supera i sette milioni di euro, bonus compresi. Non la metà di quanto si porta a casa adesso Ibracadabra, ma quasi. E allora? Allora bisognerebbe far leva sulla voglia del giocatore - e in particolare di sua moglie - di tornare in Italia lasciando perdere gli sceicchi e i loro danari.

Mettiamo pure che si trovi una strada percorribile, il fatto numero 3 si chiama Psg. Lassù hanno fatto il finimondo per provare a costruire una squadra competitiva nei secoli dei secoli, hanno buttato una quantità di soldoni industriale e, dopo un primo approccio all'Europa, hanno tutta l'intenzione di tentare un nuovo assalto Champions arrivando se possibile fino alla meta. Il che, detto in altre parole, significa che in questo momento privarsi di Ibra non passa nemmeno per i più reconditi pensieri dei parigini. A meno che, e allora tutto cambia, non arrivi sotto la Torre Eiffel un altro fenomeno di quel calibro (e qualcosa in Europa si sta muovendo, da Falcao a Ronaldo) liberando Zlatan.

Messi in fila tutti i pezzi di questo già così molto complicato domino, c'è da mettere d'accordo - fatto 4 - una tifoseria molto divisa. I bianconeri più accesi non hanno dimenticato l'addio causa retrocessione e nemmeno hanno dimenticato l'Ibrahimovic interista e quello milanista. Con alcune conseguenti dichiarazioni al veleno. Per lo juventino, i fuggitivi di Calciopoli sono traditori. Tutti, nessuno escluso, e per nessuno vale la pena di fare un'eccezione. D'altra parte, però, c'è chi è convinto che con lo svedese la Juve farebbe effettivamente il salto di qualità necessario per competere in Europa. Tra questi, oltre ai tifosi più morbidi o meno integralisti, fate voi, c'è Antonio Conte. Uno che, sulla questione rinforzi, ha già chiarito abbondantemente la propria posizione.

C'è, inoltre, un fatto 5: mentre per Ibra la macchina è stata accesa, ma non ha fatto ancora nemmeno un chilometro, per altri, leggi Jovetic, si viaggia già che è un piacere. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro importante di Marotta e Paratici con l'agente del montenegrino Ramadani (che tra l'altro cura anche gli interessi di Ljajic). Questi ha spiegato che JoJo vuole assolutamente la Juventus e lui, JoJo appunto, a tutta la Juventus piace parecchio. Insomma, ci sono tutte le intenzioni di chiudere questo doppio colpo, possibilmente senza arrivare a un nuovo scontro con la Fiorentina. Agnelli, dicono le nostre fonti, si è arrabbiato moltissimo quando ha scoperto che i suoi contatti erano trapelati e stavano finendo sui giornali. La discrezione, proprio per tenersi buona la Viola - impresa ai limiti dell'impossibile -, era fondamentale. Come riuscirà adesso a chetare le acque è un mistero.

E infatti, fatto 6, preso Llorente con largo anticipo, la Juve continua a sondare il terreno anche altrove setacciando più piste. Una porta a Higuain, costo 25 milioni, l'altra a Sanchez (idem come sopra), l'ultima a Suarez, che il Liverpool vuole spedire altrove dopo l'ultimo numero da dieci giornate di squalifica. Insomma, l'estate sarà caldissima. A partire dal fatto numero 7: da oggi si parla del futuro di Conte. Perché, come nelle migliori pubblicità, tutto ruota attorno a lui.