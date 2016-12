Juve, assalto alla Fiorentina per Ljajic e Jovetic

foto SportMediaset 08:49 - Una incredibile voce di mercato si sta facendo spazio nelle ultime ore. La Juve, e in particolare Marotta e Paratici, avrebbero incontrato a Milano Ramadani, agenti di Ljajic oltre che di Jovetic. In particolare, anche se dal clan bianconero smentiscono seccamente, ci sarebbe un tentativo di strapparlo alla Fiorentina che, proprio in queste settimane, sta cercando di rinnovare il contratto in scadenza nel 2014 al giovane serbo. - Una incredibile voce di mercato si sta facendo spazio nelle ultime ore. La, e in particolare, avrebbero incontrato a Milano, agenti dioltre che di. In particolare, anche se dal clan bianconero smentiscono seccamente, ci sarebbe un tentativo di strapparlo allache, proprio in queste settimane, sta cercando di rinnovare il contratto in scadenza nel 2014 al giovane serbo.

L'inserimento della Juve, molto delicato visti i rapporti con la Viola, starebbero complicando mica male la trattativa tra la Fiorentina e il giocatore. Ovviamente nel mirino di Marotta continua ad esserci e c'è anche Jovetic, per il quale bisogna però battere la forte concorrenza del Napoli.



Nemmeno il tempo, insomma, di appiccicarsi al petto lo scudetto numero due della gestione Conte, che la Juve, questa volta con grande anticipo, sta muovendo i primi, interessanti, colpi di mercato. Mentre infatti continua il corteggiamento a distanza con Ibrahimovic, vero colpo grosso del mercato bianconero, Marotta e Paratici lavorano assiduamente su più fronti per cercare di avere il maggior numero di piste aperte e, soprattutto, di chiudere il famoso e un po' noioso discorso Top Player. Va da sè che la lista dei campioni d'Italia si allunga di giorno in giorno. E che qualcuno, alla fine, arriverà senz'altro. La novità, dato l'interessamento per Jovetic scontato - ma arrivare al montenegrino non è facile per nulla - è il giovane Ljajic. Il serbo, dopo un paio di stagioni vissute tra luci e ombre, ha trovato con Montella la sua dimensione ideale e fatto un deciso salto di qualità proprio in questa Fiorentina dei miracoli. Logico, quindi, che al momento di passare alla cassa per rinnovare il contratto, la sua asticella si alzi mettendo in difficoltà la Viola. In questo varco si è inserita immediatamente la Juve, che ci sta provando, sotto traccia e con discrezione, e ci proverà ancora. Da Torino, manco a dirlo, arrivano smentite secche, ma la questione è più di facciata che altro. Il punto è evitare ogni tipo di problema con i Della Valle dopo che, un anno fa, quel che rimaneva di un rapporto si è rotto sull'affare Berbatov. Ora ci risiamo e a Firenze stanno, giustamente, alzando le antenne. Come poi andrà a finire lo vedremo. Ma c'è della ciccia. Niente fumo, questa volta, ma tanto, tanto arrosto.